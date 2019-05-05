بعد أسوأ هزيمة.. لندن مستعدة لتنازلات حول بريكست

أبدى حزب المحافظين الحاكم في بريطانيا استعداده لتقديم تنازلات للتوصل إلى اتفاق لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، بعد تعرضه لأسوأ نتيجة في الانتخابات المحلية خلال أكثر من 20 عاماً.

وخسر الحزب حوالي 1300 مقعد في الانتخابات المحلية، حيث عاقب الناخبون الحكومة بسبب مأزق #البريكست. وعانى حزب العمال المعارض من خسائر أيضاً.

وبعد ثلاث سنوات تقريبًا من تصويت بريطانيا على مغادرة الاتحاد الأوروبي، يظل توقيت وشروط خروجها غير مؤكد بعد أشهر من الجمود السياسي.

وأكد كل من حزبي المحافظين والعمال أن الرسالة التي أراد الناخبون إرسالها هي: "تابعوا خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي"، فيما يخطط الطرفان لعقد مزيد من الاجتماعات الأسبوع المقبل في محاولة للاتفاق على شروط مغادرة الاتحاد.

وقال وزير البيئة مات هانكوك أمس السبت، إن الحكومة بحاجة "لأن تكون في وضع مؤهل للتوصل إلى اتفاق".