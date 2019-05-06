خطوة تحفيزية صينية لخفض تأثير تغريدات ترمب.. ما هي؟

أعلن البنك #المركزي_الصيني أنه سيخفض مبلغ الاحتياطيات التي يجب أن تحتفظ بها البنوك الصغيرة والمتوسطة الحجم لديه في الـ15 من الشهر الجاري بهدف خفض تكاليف التمويل للشركات الصغيرة.

فبالنسبة للبنوك الريفية سيتم تخفيض النسبة المطلوبة كاحتياطيات إلى 8% وهو ما يتماشى مع الإجراءات المتبعة بالنسبة للتعاونيات الائتمانية الريفية.

وأوضح البنك المركزي الصيني أن نحو ألف بنك سيستفيد من هذا التغيير، الأمر الذي سيتيح أكثر من 41 مليار دولار إضافية لإقراض الشركات الخاصة الصغيرة.

وأعلن الرئيس الأميركي دونالد #ترمب أن الولايات المتحدة ستزيد ابتداء من يوم الجمعة المقبل، الرسوم الجمركية على #بضائع_صينية مستوردة بقيمة 200 مليار دولار، من 10% إلى 25%، معرباً عن أسفه لكون المفاوضات التجارية بين البلدين تتقدم "ببطء شديد".

وقال الرئيس الأميركي في تغريدة على "تويتر": "خلال 10 أشهر دفعت الصين رسوماً جمركية للولايات المتحدة بنسبة 25% على 50 مليار دولار من البضائع التكنولوجية، و10% على 200 مليار دولار من بضائع أخرى"، مضيفاً أن نسبة الـ10% سترتفع إلى 25% بدءاً من يوم الجمعة.

وأضاف ترمب أن المفاوضات التجارية مع #الصين "تتقدم ولكن ببطء شديد، في حين أنهم يحاولون إعادة التفاوض.. كلا"، في إشارة إلى عدم قبوله بالأمر وعدم وجود أي تقدم في المفاوضات.

يأتي ذلك في الوقت الذي لم تتوصل فيه #واشنطن وبكين إلى تقدم في المفاوضات الجارية، ومن المتوقع أن يصل نائب الرئيس الصيني إلى واشنطن يوم الأربعاء المقبل، في إطار احتواء الأزمة، فيما يشير قرار الرئيس الأميركي إلى تصعيد #الحرب_التجارية بين البلدين خلال الفترة المقبلة.

وأضاف ترمب في إشارة إلى الرسوم التي تسددها الصين: "هذه المدفوعات مسؤولة جزئياً عن نتائجنا الاقتصادية العظيمة".