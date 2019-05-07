الصين تؤكد زيارة كبير المفاوضين التجاريين لواشنطن

أكدت الصين، اليوم الثلاثاء، أن كبير المفاوضين التجاريين ليو هي سيتوجه إلى الولايات المتحدة لجولة جديدة من المحادثات التجارية هذا الأسبوع.

وقالت وزارة التجارة في بيان إن ليو سيكون في واشنطن يومي الخميس والجمعة لإجراء "الجولة الـ11 من المشاورات حول المسائل الاقتصادية والتجارية". وأضافت أنه سيلتقي نظراءه الأميركيين، والممثل التجاري روبرت لايتيزر، ووزير الخزانة ستيفن منوشين.

وكان الرئيس الأميركي دونالد #ترمب قد أعلن عبر تويتر أن الرسوم البالغة 10% على 200 مليار دولار من البضائع الصينية كانت جزئيا السبب وراء الأداء الاقتصادي القوي للولايات المتحدة، وسيتم رفعها إلى 25% الجمعة المقبلة أسوة بالرسوم المفروضة على 50 مليار دولار من واردات التكنولوجيا.

وأضاف ترمب أن هناك واردات صينية بقيمة 325 مليار دولار سيتم فرض رسوم جديدة عليها بـ 25%. وسينهي تطبيق هذه الرسوم هدنة بين الطرفين بدأت في الأول من ديسمبر بناء على اتفاق بين الرئيسين الأميركي والصيني على هامش اجتماعات مجموعة العشرين في الأرجنتين.

وانطلقت #الحرب_التجارية في يناير 2018 مع بدء تطبيق المرحلة الأولى من الرسوم الأميركية لتتفاقم خلال السنة لتشمل منتجات صينية بقيمة 250 مليار دولار، فيما ردت #بكين بإجراءات مماثلة على نحو 110 مليارات دولار من المنتجات الأميركية.

وكانت منتجات التكنولوجيا هي العنوان العريض لتلك الحرب التجارية، حيث يقول الرئيس الأميركي إنه يريد وقف النقل غير العادل للتكنولوجيا وللملكية الفكرية الأميركية إلى الصين وحماية الوظائف. كما يعتزم ترمب تقليص العجز التجاري تجاه الصين الذي قارب 420 مليار دولار بنهاية العام الماضي.

ويرى الخبراء أنه باتفاق أو من دون اتفاق، فإن المنافسة بين أكبر اقتصادين في العالم ستتواصل، خاصة في قطاع التكنولوجيا مع تسارع الجانبين لترسيخ مكانتهما كالرائد في عالم التقنية.