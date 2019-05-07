لاغارد: الخلاف بين واشنطن وبكين يهدد الاقتصاد العالمي

حذرت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد، اليوم الثلاثاء، من أن الخلاف التجاري بين الصين والولايات المتحدة يشكل "تهديداً" للاقتصاد العالمي، مبدية أسفها لـ"الشائعات والتغريدات الأخيرة غير المؤاتية للاتفاق".

وقالت لاغارد للصحافيين بعد مداخلة لها في منتدى باريس حول مديونية الدول النامية: "من الواضح اليوم أن التوتر بين الولايات المتحدة والصين يشكل التهديد الذي يواجهه الاقتصاد العالمي".

وأضافت: "تكون لدينا انطباع بأن هذا التهديد يزول، وأن العلاقات تتحسن ونتجه نحو اتفاق" بين واشنطن وبكين.

وقالت أيضاً: "نأمل في أن يكون الوضع كذلك، لكن الشائعات والتغريدات غير مؤاتية تماماً" للتوصل إلى اتفاق.

ويستأنف الصينيون والأميركيون مفاوضاتهم التجارية الصعبة هذا الأسبوع في واشنطن. وسيتوجه كبير المفاوضين الصينيين ليو هي الخميس والجمعة إلى العاصمة الأميركية كما أعلنت وزارة التجارة الصينية.