ماذا تفعل بعثة صندوق النقد في مصر؟ وزير المالية يجيب

قال #وزير_المالية_المصري محمد معيط خلال مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء إن بعثة من #صندوق_النقد الدولي تزور #مصر حاليا لإجراء المراجعة الأخيرة في إطار اتفاق قرض الصندوق البالغ 12 مليار دولار.

وصرف الصندوق في فبراير شباط الماضي الشريحة الخامسة من برنامج #القرض الذي بدأ في 2016 ليصل الإجمالي إلى حوالي 10 مليارات دولار حتى الآن. ومن المنتظر صرف الشريحة النهائية بقيمة ملياري دولار بعد المراجعة الحالية.

وتمضي مصر في إصلاحات اقتصادية صعبة في إطار الاتفاق بما في ذلك رفع أسعار #الوقود بما يصل إلى 50 بالمئة في يونيو/حزيران الماضي. ومن المتوقع أن تخفض مصر الدعم على الوقود مجددا بحلول منتصف 2019.

وشملت الإصلاحات تطبيق ضريبة #القيمة_المضافة وتخفيضات كبيرة على دعم الطاقة وتحرير سعر صرف العملة ورفع معظم الدعم عن الكهرباء والمياه ووسائل المواصلات مما فرض أعباء جديدة على ميزانيات المصريين الذين يعيش الملايين منهم تحت خط الفقر.