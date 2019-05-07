نمو أكبر في قطاع الخدمات الصيني في أبريل

أظهر مسح للشركات الخاصة أن نشاط #قطاع_الخدمات في الصين شهد تحسنا أكبر في أبريل مع ارتفاع مبيعات التصدير بمعدل قياسي، وذلك على الرغم من أن التوقعات للطلبيات الجديدة على المدى الأطول تظل ضعيفة بسبب الضبابية التي تكتنف الاقتصاد العالمي.

وصعد مؤشر تساي شين/ماركت لمديري المشتريات بقطاع الخدمات إلى 54.5، وهو أعلى مستوى منذ يناير 2018 وبزيادة طفيفة عن 54.4 في مارس. ويفصل مستوى خمسين نقطة بين النمو والانكماش.

وزادت طلبيات التصدير لأعلى مستوى منذ إطلاق هذا المقياس في سبتمبر 2014.

ورغم التناقض بين النمو وتباطؤ طفيف أظهرته بيانات رسمية الأسبوع الماضي، أشارت القراءتان إلى أن قطاع الخدمات في الصين يستمر في التوسع بخطى ثابتة.

والقوة في قطاع الخدمات، الذي يشكل أكثر من نصف اقتصاد الصين، ستساعد على مواجهة أي تقلب في قطاع الصناعة الذي لا يزال يسعى لتثبيت اقدامه.

وتراجع مؤشر تساي شين المجمع لمديري المشتريات في قطاعي الخدمات والصناعة إلى 52.7% في أبريل من 52.9% قبل شهر، متاثرا بتباطؤ نمو النشاط الصناعي.