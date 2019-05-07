هكذا تفاجأ أردوغان بتراجع الليرة بعد إعادة التصويت

قال الرئيس التركي رجب طيب #أردوغان اليوم الثلاثاء إن #تركيا تواجه تخريباً اقتصادياً وتعهد بالتصدي للهجمات على اقتصاد البلاد بعد يوم من قرار المجلس الأعلى للانتخابات إعادة الانتخابات في مدينة #اسطنبول والذي تسارعت معه خسائر الليرة.

وقال لأعضاء حزبه العدالة والتنمية "قد يكون لدينا أوجه قصور لكن المشهد الذي نواجهه اليوم هو حالة تخريب كاملة". وقال "إذن، ماذا سنفعل؟ من الآن فصاعدا، سنفعل ما فعلناه بالإرهابيين". وأضاف أن تركيا سترسي الأسس لإصلاحات اقتصادية.

كانت تركيا أعلنت عن حزمة إصلاحات في أبريل نيسان لمعالجة مشاكلها الاقتصادية، لكن المستثمرين يقولون إن إعادة انتخابات رئيس بلدية اسطنبول في 23 يونيو/حزيران قد تحول الانتباه والموارد عن السياسات المطلوبة.

وذكرت وكالة "بلومبرغ" أن العملة التركية تراجعت مقابل نظيرتها الأميركية يوم الاثنين بأكثر من 3%، مسجلة أدنى مستوى في 7 أشهر، وذلك بعد الإعلان عن قرار إلغاء نتائج الانتخابات البلدية في أكبر مدينة تركية اسطنبول.

وواصلت العملة التركية تراجعها الثلاثاء، حيث انخفضت بنسبة 0.94% إلى 6.1384 ليرة للدولار.