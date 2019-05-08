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أميركا تحذر بنوك وشركات أوروبا من التعامل مع إيران

المصدر: واشنطن - رويترز
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حذرت #الولايات_المتحدة البنوك والمستثمرين و #الشركات_الأوروبية يوم الأربعاء من التعامل مع ما تعرف باسم آلية الغرض الخاص، وهي نظام مدعوم من #أوروبا لتسهيل التجارة غير الدولارية مع إيران والالتفاف على العقوبات.

وقال تيم موريسون، المساعد الخاص للرئيس الأميركي وكبير مسؤولي شؤون أسلحة الدمار الشامل والدفاع البيولوجي في مؤتمر صحفي "إذا كنت بنكا أو مستثمرا أو شركة تأمين أو غير ذلك من الأنشطة في أوروبا، فعليك أن تعلم أن المشاركة في آلية الغرض الخاص قرار تجاري سيئ جدا".

ووصف تحرك إيران لتقليل القيود على برنامجها بأنه "ليس سوى ابتزاز نووي لأوروبا".

كلمات دالّة

#أوروبا, #الشركات الأوروبية, #الولايات المتحدة

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