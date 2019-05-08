عجز الشركات الصينية عن سداد التزاماتها سيتضاعف 3 مرات

ذكرت وكالة بلومبرغ أن عجز الشركات الصينية عن سداد التزاماتها المالية سجل رقما قياسيا العام الماضي مع توقعات بأن يتضاعف ذلك إلى ثلاثة أمثال هذا العام.

وأضافت الوكالة أن #الشركات_الصينية عجزت عن سداد التزامات بقيمة 5.8 مليار دولار في الربع الأول من العام الحالي فقط، وهو أكثر من 3 أضعاف ما عجزت عنه عن نفس الفترة من العام الماضي.

وتواصل #السلطات_النقدية في #بكين الضغط على البنوك لتقديم القروض للقطاع الخاص، كما قام المركزي هذا الأسبوع بتخفيف قواعد متطلبات الاحتياطيات النقدية لدى المقرضين.

يذكر أن حجم سوق السندات في الصين يتجاوز 13 تريليون دولار.