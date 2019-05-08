1.2 مليار دولار خسائر ترمب من أعماله الخاصة في 10 سنوات

كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" نقلاً عن وثائق ضريبية أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب لم يحقق بين العامين 1985 و1994 أية أرباح بل على العكس من ذلك راكم خسائر بلغت على مدى ذلك الوقت 1,2 مليار دولار.

ويأتي تحقيق الصحيفة النيويوركية غداة رفض وزارة الخزانة تسليم الكونغرس تصاريح ترمب الضريبية، في حلقة جديدة من شدّ الحبال الجاري بين الرئيس الجمهوري وخصومه الديمقراطيين الذين يسيطرون على مجلس النواب.

وأظهر تحقيق "نيويورك تايمز"، الصحيفة التي يوجّه إليها ترمب قسماً كبيراً من سهام انتقاداته شبه اليومية ضدّ الصحافة، أن الوضع المالي لقطب العقارات ولشركاته متعدّدة المجالات كان خلال ذلك العقد كارثياً، وفقا لما نقلته وكالة "فرانس برس".

وبحسب التحقيق فإنّ ترمب تكبّد في حينه خسائر مالية ضخمة بحيث إنه لم يتوجّب عليه دفع أي ضريبة على الأرباح خلال ثماني سنوات من تلك السنوات العشر.

ولكن الصحيفة لفتت إلى أنها لا تعرف ما إذا كانت مصلحة الضرائب قد صادقت، في نهاية عمليات التدقيق المالي، على هذه الإقرارات الضريبية أم لا.

وأوردت نيويورك تايمز على سبيل المثال أن ترمب صرّح في العام 1985 عن خسائر بقيمة إجمالية تبلغ 46,1 مليون دولار، تكبّدت القسم الأكبر منها فنادقه وكازينوهاته.

وأضافت أن مجمل أعمال ترمب ظلت تعود عليه بالخسائر العام تلو الآخر بحيث وصل إجمالي هذه الخسائر إلى 1,17 مليار دولار على مدار السنوات العشر التي يغطّيها التحقيق.

وأكدت الصحيفة أنها لم تحصل على التصريحات الضريبية للرئيس ولكنّها اطّلعت على مضمونها من شخص مخوّل الوصول إليها على المستوى القضائي.

ولفتت نيويورك تايمز إلى أن السنوات العشر التي يغطّيها التحقيق هي خارج النزاع الدائر بين البيت الأبيض والمعارضة الديمقراطية التي تطالب بنشر التصريحات الضريبية لترمب.

ونقلت الصحيفة عن أحد محامي ترمب قوله إن المعلومات الواردة في التحقيق "بشأن التصريحات الضريبية للرئيس وبشأن أعماله قبل 30 عاماً غير صحيحة بتاتاً".

وفي أكتوبر نشرت نيويورك تايمز تحقيقاً أظهر أن ترمب حصل على أكثر من 400 مليون دولار من والديه بفضل مناورات تندرج في إطار التهرّب الضريبي.

ويعتبر ترمب أول رئيس أميركي منذ ريتشارد نيكسون يرفض نشر تصاريحه الضريبية.

غير أن الديمقراطيين الذين سيطروا على الأغلبية في مجلس النواب في الانتخابات النصفية يؤّكدون أنهم يمتلكون الصلاحية للمطالبة بهذه الوثائق.

وعزا النواب الديمقراطيون طلبهم الحصول على التصاريح الضريبية للرئيس الجمهوري إلى رغبتهم بدراسة مقدار إشراف وزارة الخزانة على أموال الرئيس وتعديل القانون إذا لزم الأمر.

ويقول ترمب إنه لا يستطيع نشر تصاريحه الضريبية لأنها ما زالت تخضع للتدقيق، غير أن مصلحة الضرائب أكدت أن هذا الأمر لا يمنعه من نشرها.