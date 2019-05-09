أميركا والصين تستأنفان محادثاتهما التجارية اليوم

أعلنت #الصين أنها وفت بوعودها في محادثات التجارة مع الولايات المتحدة، رافضة الاتهامات الأميركية لها بالتراجع عن التزاماتها.

وقال المتحدث باسم وزارة التجارة إن "الكثير من الوعود فرضت على الصين".

من جهته كان الرئيس الأميركي، دونالد #ترمب، قال إن الصينيين "لم يحترموا الاتفاق وعليهم أن يدفعوا الثمن".

وتُستأنف اليوم في واشنطن المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، مع انتظار رفع #الرسوم_الجمركية على واردت صينية بقيمة 200 مليار دولار من 10% إلى 25% غدا.

من جانبها، كانت وزارة التجارة الصينية قد أعلنت أمس أنها سترد بإجراءات مضادة، إذا مضت #واشنطن قدماً في خطتها لرفع الرسوم الجمركية.