البحرين تتلقى أول دفعة من المساعدات الخليجية بالكامل

أكدت حكومة #البحرين أنها حصلت على الدفعة الأولى من المساعدات الخليجية بالكامل، حيث تلقت 2.3 مليار دولار العام الماضي. وقد بدأت بتسلّم دفعة مماثلة خلال العام الجاري.

وتأتي هذه الدفعات ضمن اتفاق بين #السعودية والكويت والإمارات لتزويد البحرين بـ10 مليارات دولار لدعم احتياجاتها التمويلية.

وبحسب الاتفاق، ستتلقى البحرين دفعات إضافية خلال السنوات المقبلة حتى عام 2023، منها 1.76 مليار دولار في 2020، و1.85 مليار دولار في 2021.

وتستعد فيه البحرين للعودة إلى سوق #السندات_العالمية بعدما التقت مستثمرين لمناقشة إصدار دين جديد محتمل هذا العام، في خطوة ستكون الأولى منذ الإنقاذ المالي الخليجي.