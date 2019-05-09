التضخم يتراجع بمدن مصر في أبريل إلى 13%

قال الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الخميس، إن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين بالمدن انخفض إلى 13% في أبريل من 14.2% في مارس.

ومقارنة مع الشهر السابق، تراجعت وتيرة زيادة أسعار المستهلكين في المدن المصرية 0.5% في أبريل من 0.8% في مارس.

وتشهد أسعار الخضراوات والفاكهة في مصر زيادات متواصلة خلال الفترة الأخيرة، وهو ما دفع وزارة الداخلية والجيش لطرح بعض السلع الغذائية للمواطنين بأسعار أقل من سعر السوق في محاولة لتخفيف المعاناة عن كاهلهم.

ويشكو المصريون، الذين يعيش الملايين منهم تحت خط الفقر، من صعوبات في تلبية الحاجات الأساسية بعد قفزات متتالية في أسعار الوقود والدواء والمواصلات.

وفي العام الماضي، رفعت الحكومة أسعار المواد البترولية وتذاكر مترو الأنفاق والمياه والكهرباء وعدد من الخدمات. ومن المتوقع أن تواصل الحكومة رفع الدعم عن المواد البترولية ما بين يونيو ويوليو، وفقاً لاتفاقها مع صندوق النقد الدولي.

معدل النمو 5.6% بالربع الثالث من العام المالي

وفي سياق متصل، أظهرت بيانات وزارة التخطيط المصرية أن معدل النمو سجل 5.6% في الربع الثالث من السنة المالية الحالية، مقارنة بنحو 5.4% قبل عام.

وتوقعت وزيرة التخطيط المصرية "هالة السعيد" ارتفاع معدل النمو إلى 5.8% في الربع الأخير من السنة المالية الحالية.

وتستهدف مصر تحقيق معدل نمو بـ5.6% في السنة المالية الحالية و6.1% في العام المالي المقبل.



وتوقعت وكالة التصنيف الائتماني موديز أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5.5% هذا العام، ليرتفع إلى 6% العام المقبل.