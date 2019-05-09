هكذا تطورت الديون الخارجية والداخلية لمصر منذ ثورة 2011

أشارت بيانات رسمية حديثة، إلى ارتفاع حجم الدين الخارجي لمصر ليسجل نحو 96.6 مليار دولار بنهاية العام الماضي، مقارنة بنحو 82.8 مليار دولار في نهاية 2017.

وأفاد البنك #المركزي_المصري بأن الدين الخارجي زاد بنحو 13.8 مليار دولار خلال العام 2018، بزيادة نسبتها 16.5% عن إجمالي الدين الخارجي خلال العام 2017.

لكن الأرقام التي جمعتها "العربية.نت"، تشير إلى ارتفاع قياسي في مستويات الديون الخارجية والداخلية لمصر منذ ثورة يناير 2011 وحتى الآن، وهو ما يعود بشكل مباشر إلى تراجع عائدات البلاد من #السياحة مع تراجع كبير في حجم الصادرات، وأيضاً تراجع حركة التجارة العالمية وتأثير ذلك بشكل مباشر على عائدات قناة السويس التي تعد من أهم مصادر النقد الأجنبي لمصر.

وتشير البيانات إلى أن الديون الداخلية لمصر قفزت من مستوى 1044 مليار جنيه خلال العام 2011 لتسجل نحو 2619 مليار جنيه خلال العام 2016 بزيادة تبلغ نحو 1575 مليار جنيه، تعادل زيادة نسبتها 150.8%.

ومقارنة بالديون المسجلة خلال العام الجاري، فقد قفزت #الديون_الداخلية من مستوى 1044 مليار جنيه خلال العام 2011 لتسجل نحو 3888 مليار جنيه حتى بداية العام الجاري بزيادة بلغت نحو 2844 مليار جنيه محققة زيادة نسبتها 272.4%.

فيما يبلغ المتوسط السنوي للزيادة في حجم الديون الداخلية للبلاد منذ ثورة يناير وحتى الآن نحو 34% بما يعادل نحو 355.5 مليار جنيه سنوياً.

وعلى صعيد الدين الخارجي، فقد ارتفع من مستوى 34.9 مليار دولار خلال العام 2011 إلى نحو 55.8 مليار دولار خلال العام 2016 بزيادة تبلغ نحو 20.9 مليار دولار، يما يعادل زيادة نسبتها 59.88%.

ومقارنة بالديون المسجلة بنهاية العام الماضي، فقد قفزت الديون الخارجية لمصر من مستوى 34.9 مليار دولار خلال العام 2011 لتسجل نحو 96.6 مليار دولار بنهاية العام 2018 بزيادة تبلغ نحو 61.7 مليار دولار، محققة زيادة تبلغ نسبتها 176.8%.

فيما يبلغ متوسط الزيادة السنوية في إجمالي الديون الخارجية لمصر منذ ثورة يناير 2011 وحتى نهاية العام الماضي نحو 22.1% بمتوسط زيادة سنوية تبلغ نحو 7.7 مليار دولار.

وخلال السنوات الثلاث الماضية، تمكن البنك المركزي المصري من سداد أكثر من 36 مليار دولار ديونا والتزامات خارجية خلال هذه الفترة.