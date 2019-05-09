%4.4 نموا متوقعا للاقتصادات الناشئة في 2019

حققت اقتصادات الأسواق الناشئة نمواً خلال الشهر الماضي بلغت نسبته 3.6%، وهو أعلى بنحو 0.4 نقطة مئوية مقارنة بشهر مارس، وفقاً لمعهد التمويل الدولي.

وأشارت بيانات المعهد، في تقرير، إلى أن شهر مارس حقق نمواً أعلى من شهر فبراير بنحو 0.5 نقطة مئوية، ليسجل بذلك أول ارتفاع في معدلات النمو على نحو متواصل منذ 14 شهراً.

وتوقع التقرير نمو اقتصادات الدول الناشئة بنحو 4.7% خلال الربع الثاني، وذلك بدعم التحسن القوي في المكسيك والبرازيل، وخروج الأرجنتين من حالة الركود. وكما توقع نمو الاقتصاد الصيني بنسبة 6.5% في الربع الثاني بدعم من تحسن المحادثات التجارية، فيما توقع تراجع باقي اقتصادات آسيا إلى 3.9%.

وذكر التقرير أن التوقعات الأخيرة جاءت بناء على التقارير المتعلقة بمؤشرات مديري المشتريات لتلك الدول، وتوقع نمو الاقتصاد الصيني خلال الأشهر المقبلة، لكنه رأى أن الإجراءات التحفيزية لدعم الاقتصاد الصيني ستحتاج إلى بعض الوقت لكي يظهر أثرها.

ورأى التقرير أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ستحقق نمواً ضعيفاً خلال الربع الثاني من العام الجاري مقارنة بالربع الأول، دون أن يذكر أي أرقام محددة أو براهين لتوقعاته.

وعدل توقعاته لنمو الأسواق الناشئة خلال عام 2019 إلى 4.4%، نتيجة تراجع النمو في كل من آسيا وأوروبا.