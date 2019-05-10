رئيس الفدرالي الأميركي: يتحتم علينا إنقاذ الطبقة الوسطى

طالب رئيس الاحتياطي الفدرالي الأميركي جيروم باول الجمعة بوضع "سياسات عامة سليمة" لمساعدة مزيد من الأميركيين على الانتماء إلى الطبقة الوسطى التي تتراجع باضطراد.

وأشار باول إلى أن "معدّل دخل أُسر الطبقة المتوسطة نما بشكل أبطأ منذ سبعينات القرن الماضي مقارنة بذوي الدخل المرتفع، ما أدى إلى عدم مساواة أكبر في مستوى الدخل".

وقال باول في خطاب أمام مؤتمر حول أبحاث التنمية إن أكثر من 80% من أولاد الطبقة الوسطى في الخمسينات كانوا قادرين على جني أموال أكثر من آبائهم، بينما يُحقّق ذلك الآن نصفهم فقط، وفقا لوكالة "فرانس برس".

وهذا يعني أن الأُسر ذات الدخل المنخفض لديها فرصة أقل للانتماء إلى الطبقة الوسطى لتحقيق "مستوى أساسي من الأمن الاقتصادي".

وأرجع باول تقهقر الطبقة الوسطى وازدياد التفاوت في الدّخل، إلى تباطؤ الانتاجيّة واختلاف فرص العمل بالاستناد إلى التعليم والمكان والعرق.

وقال "هذه القضايا حيويّة. السياسات العامة السليمة يمكن أن تدعم العائلات والأعمال وأن تساعد المزيد من الأميركيين على بلوغ الطبقة الوسطى والبقاء فيها".

وأضاف "اعتقد أنّه بإمكاننا الاتّفاق على أنّ تحقيق مستوى أساسي من الأمن الاقتصادي يُعدّ أمراً جوهريّاً".