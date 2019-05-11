160 مليار دولار فائض الميزانية الأميركية في أبريل

أظهرت بيانات نشرتها وزارة #الخزانة_الأميركية أن الحكومة الاتحادية حققت فائضا في الميزانية بلغ 160 مليار دولار في أبريل/نيسان.

وكان محللون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا فائضا قدره 165 مليار دولار. وفي أبريل/نيسان 2018 بلغ الفائض 214 مليار دولار.

وقالت الخزانة إن #الإنفاق_الاتحادي الشهر الماضي بلغ 375 مليار دولار بزيادة قدرها 27 في المئة عن الشهر نفسه من العام الماضي بينما زادت الإيرادات 5 بالمئة إلى 536 مليار دولار.

وأضافت أن #الإيرادات والمصروفات سجلتا مستوى قياسيا مرتفعا.

وبلغ العجز في الأشهر السبعة الأولى من السنة المالية 531 مليار دولار مقارنة مع 385 مليار دولار في الفترة نفسها من السنة السابقة. وتبدأ السنة المالية في #الولايات_المتحدة في أول أكتوبر تشرين الأول.