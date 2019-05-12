العجز التجاري لتونس يتفاقم في الربع الأول

ارتفع العجز التجاري في تونس خلال الثلث الأول من العام الجاري إلى 6.33 مليار دينار تونسي، أي ما يقارب الملياري دولار، مقابل 5 مليارات دينار أي حوالي 1.6 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وأفاد المعهد التونسي للإحصاء في تقرير أن نسبة تغطية الواردات بالصادرات سجلت تراجعًا بنسبة 1.4% خلال الأشهر الأربعة الأولى من السنة الجارية، مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية، فيما بلغت قيمة الواردات 22 مليار دينار أي ما يقارب 7.3 مليار دولار، مقابل 18.6 مليار دينار أي ما يقارب 6 مليارات دولار مع نهاية شهر أبريل من السنة الماضية.

بينما لم تتجاوز قيمة الصادرات 1.5مليار دينار أي ما يقارب 519 مليون دولار، مقابل 13.5مليار دينار أي ما يقارب 4.5 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2018.