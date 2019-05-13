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برلين: وجهة نظرنا واضحة لترمب..نحتاج رسوما أقل لا أكثر!

المصدر: برلين – رويترز
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قالت #وزارة_الاقتصاد_الألمانية إنها على تواصل وثيق مع الاتحاد الأوروبي بشأن تهديد الولايات المتحدة بفرض رسوم أعلى على واردات السيارات، مضيفة أن حكومة ألمانيا لن تتكهن بشأن توقيت القرار الأميركي.

وجزمت قاطعةً: "وجهة نظرنا واضحة: نحتاج رسوما أقل لا أكثر".

من جهتها، أفادت المفوضة التجارية للاتحاد الأوروبي سيسيليا مالمستروم لصحيفة ألمانية اليوم، أنها تتوقع أن يؤجل الرئيس الأميركي دونالد #ترمب المهلة التي تنتهي في 18 مايو/أيار لفرض رسوم على السيارات المستوردة من #الاتحاد_الأوروبي.

ومن المقرر أن يتخذ ترمب، الذي زاد #الرسوم_الجمركية على سلع صينية بقيمة 200 مليون دولار هذا الشهر، قرارا بشأن السيارات الأوروبية قد يشمل ما قيمته نحو 47 مليار يورو (52.8 مليار دولار) من صادرات السيارات ومكوناتها.

كلمات دالّة

#الاتحاد الأوروبي, #الرسوم الجمركية, #وزارة الاقتصاد الألمانية, #ترمب

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