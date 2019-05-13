برلين: وجهة نظرنا واضحة لترمب..نحتاج رسوما أقل لا أكثر!

قالت #وزارة_الاقتصاد_الألمانية إنها على تواصل وثيق مع الاتحاد الأوروبي بشأن تهديد الولايات المتحدة بفرض رسوم أعلى على واردات السيارات، مضيفة أن حكومة ألمانيا لن تتكهن بشأن توقيت القرار الأميركي.

وجزمت قاطعةً: "وجهة نظرنا واضحة: نحتاج رسوما أقل لا أكثر".

من جهتها، أفادت المفوضة التجارية للاتحاد الأوروبي سيسيليا مالمستروم لصحيفة ألمانية اليوم، أنها تتوقع أن يؤجل الرئيس الأميركي دونالد #ترمب المهلة التي تنتهي في 18 مايو/أيار لفرض رسوم على السيارات المستوردة من #الاتحاد_الأوروبي.

ومن المقرر أن يتخذ ترمب، الذي زاد #الرسوم_الجمركية على سلع صينية بقيمة 200 مليون دولار هذا الشهر، قرارا بشأن السيارات الأوروبية قد يشمل ما قيمته نحو 47 مليار يورو (52.8 مليار دولار) من صادرات السيارات ومكوناتها.