خطوة مفاجئة.. تركيا ستحول 40 مليار ليرة لمواجهة العجز

تعتزم وزارة الخزانة التركية، في سابقة غير مألوفة، طرح مشروع قانون لتحويل 40 مليار ليرة أي ما يعادل 6.6 مليار دولار من #الاحتياطيات_القانونية للبنك المركزي إلى #ميزانية_الحكومة بهدف دعمها، ما يشير إلى حجم الضغوط التي تواجهها الميزانية التركية.

وعلى الرغم من محاولات الحكومة التركية لإنقاذ سعر صرف #الليرة_التركية المتهاوي أمام #الدولار_الأميركي يأتي قرار إعادة إجراء الانتخابات البلدية في #إسطنبول ليوجه ضربة للعملة التركية، وسط مخاوف المستثمرين من حالة عدم الاستقرار السياسي.

موضوع يهمك كشفت الأرقام الرسمية الصادرة عن الحكومة التركية تراجع الإقبال العربي والعالمي على السياحة في تركيا، وذلك خلافاً لما... بيانات رسمية.. لماذا تشهد سياحة تركيا عزوفاً عالمياً؟ سياحة وسفر

وكانت بنوك حكومية قد باعت نحو 4.5 مليار دولار الأسبوع الماضي، بما في ذلك عمليات بيع مكثفة مساء الجمعة الماضية، لكبح انخفاضات الليرة.

وبالتزامن مع ضعف العملة المحلية، تتزايد مشاكل #الاقتصاد_التركي حيث تعكف وزارة الخزانة التركية على مشروع قانون لتحويل 40 مليار ليرة، ما يعادل 6.6 مليار دولار من الاحتياطيات القانونية للبنك المركزي إلى ميزانية الحكومة لدعمها بحسب وكالة رويترز.

ولم يتضح متى أو ما إذا كانت مسودة القانون ستُطرح على البرلمان لكن المصادر أشارت إلى أن ذلك سيحدث "قريبا".

وتشير التوقعات إلى أن عجز الميزانية سيتجاوز 80 مليار ليرة، ما يعادل أكثر من 13 مليار دولار، وذلك بنهاية 2019.

وتتعرض الليرة التركية لضغوط مستمرة، حيث تتزايد المخاوف من استنزاف احتياطيات #البنك_المركزي من النقد الأجنبي، التي قد تصبح ضرورية في التصدي لأزمة أخرى.

وما يعمق المخاوف هو خسائر الليرة التركية مقابل الدولار التي بلغت 15% منذ مطلع العام الحالي.