لقاء محتمل بين الرئيسين الأميركي والصيني في قمة العشرين

رجح لاري كودلو المستشار الاقتصادي للرئيس الأميركي أن يجتمع دونالد ترمب مع الرئيس الصيني شي جينبينغ على هامش قمة #مجموعة_العشرين يومي 28 و29 يونيو، وذلك بهدف التطرق إلى المأزق الذي آلت إليه #المفاوضات_التجارية بين البلدين.

وصرح المستشار لقناة فوكس نيوز "إن فرص أن يلتقي الرئيس ترمب والرئيس شي خلال هذا الاجتماع هي على الأرجح كبيرة نسبيا".

وكان المفاوضون الصينيون والأميركيون التقوا الخميس والجمعة الماضيين في واشنطن بدون التوصل إلى اتفاق، واتهمت واشنطن بكين بالتراجع عن العديد من النقاط التي تم بحثها لأشهر بغرض التوصل إلى اتفاق تجاري بين أكبر اقتصادين في العالم، وفقا لما نقلته وكالة "فرانس برس".

وزاد ترمب الضغط بقراره الجمعة رفع الرسوم الجمركية العقابية المفروضة على 200 مليار دولار من الواردات الصينية من 10 إلى 25%، وذلك في وقت كان الوفد الصيني برئاسة نائب رئيس الوزراء موجودا في واشنطن.

وفي الإجمال فإن قيمة #المنتجات_الصينية التي فرضت عليها رسوم إضافية من واشنطن تبلغ حاليا 250 مليار دولار.

كما أمر ترمب ببدء الإجراءات بهدف فرض رسوم جمركية على الواردات الباقية البالغة قيمتها نحو 300 مليار دولار.

وقال كودلو الأحد "نحتاج إلى شيء أكثر وضوحا وحتى يحدث ذلك سنبقي الرسوم الجمركية"، مضيفا "لا يمكننا أن نقبل أي رجوع للوراء".

وأشار المستشار من جهة أخرى إلى أنه لم يتم تحديد "أي خطة عملية ونهائية" بشأن باقي المفاوضات.

ودعت الصين وزير الخزانة ستيفن منوتشين والممثل الأميركي للتجارة روبرت لايتهايزر لزيارة بكين لكن بدون تحديد أي موعد للزيارة.

وتشترط واشنطن خفضا لعجزها التجاري الضخم مع بكين (378 مليار دولار في 2018) و"تغييرات بنيوية" مثل وضع حد للنقل التلقائي للتكنولوجيا وحماية الملكية الفكرية الأميركية إضافة إلى إلغاء الدعم الحكومي الصيني للشركات العامة.