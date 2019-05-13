هنديان يتربعان على عرش أغنى أغنياء بريطانيا

تصدر شقيقان من أصل هندي يرأسان مجموعة "هندوجا" التي مقرها في لندن، مرة جديدة قائمة أغنى #أغنياء_بريطانيا بحسب تصنيف صحيفة "صنداي تايمز".

وتبلغ ثروة سري وغوبي #هندوجا 22 مليار جنيه استرليني، ما يعادل 25,5 مليار دولار أي بزيادة قدرها 1,4 مليار دولار عن 2018 على ما جاء في الصحيفة.

ولد الشقيقان في #الهند وسبق لهما أن تصدرا في 2014 و2017 التصنيف الذي يضم أغنى ألف شخص في بريطانيا.

وقد أتى وراءهما مباشرة ديفيد وسايمن روبن الناشطان في مجال #العقارات والإنترنت مع 18,7 مليار جنيه.

وتلاهما جيم راتكليف صاحب شركة "إينيوس" للبتروكيميائيات الذي كان متصدرا العام الماضي. فقد تراجعت ثروته 2,9 مليار جنيه مقارنة بالعام 2018 لتستقر على 18,15 مليار، وفقا لما نقلته "فرانس برس".

وضمت القائمة هذه المرة 151 من أصحاب المليارات بالجنيه الإسترليني يبلغ مجموعة ثرواتهم 525 مليارا أي أكثر بنسبة 9,2% عن العام السابق.

وحل في المرتبة الخامسة المخترع البريطاني جيمس دايسن الذي كشف قبل فترة قصيرة عن سيارة كهربائية مقبلة، مع 12,6 مليار جنيه.

وبقيت ثروة الملكة إليزابيث الثانية الخاصة غير المرتبطة بالعرش، مستقرة على 370 مليون جنيه، ما جعلها تحتل المرتبة 356 في التصنيف.