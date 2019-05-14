توترات المنطقة تهدد اقتصاد تركيا بالركود مجدداً

توقع محللون أن الاقتصاد التركي ربما يكون قد تجاوز مرحلة الركود في الربع الأول من العام، إلا أنه يواجه خطر الدخول في الركود مجددا في الربع الثاني بتأثير التوترات السياسية الأخيرة وتذبذبات العملة.

وأشار المحللون إلى أن نمو الإنتاج الصناعي التركي منذ بداية العام، من المرجح أن يؤدي إلى خروج الاقتصاد من مرحلة الانكماش التي مر بها خلال الربعين الأخيرين من العام الماضي.

من ناحية أخرى، توقعت كل من Goldman Sachs وMorgan Stanley أن الاقتصاد التركي سينكمش بمعدل اثنين ونصف في المئة، وواحد فاصل ثمانية في المئة على التوالي خلال عام 2019.

يشار إلى أن الليرة التركية هي الأسوأ أداء في عملات الأسواق الناشئة خلال الربع الحالي، بعدما تكبدت خسائر بلغت ثمانية في المئة أمام الدولار.