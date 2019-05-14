تونس وأميركا توقعان اتفاقية لتحسين الامتثال الضريبي

وقعت تونس والولايات المتحدة الأميركية اتفاقية تعاون لتحسين الامتثال الضريبي الدولي، والتعاون المتبادل في المادة الجبائية بين البلدين.

وتنص الاتفاقية التي وقعها وزير المالية التونسي، رضا شلغوم، وسفير الولايات المتحدة الأميركية بتونس، دونالد بلوم، بالعاصمة التونسية أمس الاثنين، على حصول الدولتين على معلومات بشأن الحسابات الواجب الإبلاغ عنها، وتبادلها وتوضيح كيفية تطبيق قانون الامتثال الضريبي "فاتكا"، إضافة إلى الالتزام بتطبيق وتنفيذ أحكام الاتفاقية وتعزيز فاعلية عملية تبادل المعلومات وضمان شفافيتها.