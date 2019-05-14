"أكسفورد إيكونوميكس" تتوقع انكماش اقتصاد إيران 7%

سلط تقرير حديث لشركة #أكسفورد_إيكونوميكس oxford economics أن التحديات التي سيواجهها #الاقتصاد_الإيراني مع تشديد العقوبات الأميركية ستتفاقم وستؤدي إلى انكماش يفوق التوقعات السابقة، ليبلغ الانكماش معدل 7% في 2019.

وتحمل الآفاق المستقبلية للاقتصاد الإيراني تحديات بالجملة خاصة بعد وقف #الولايات_المتحدة الإعفاءات الممنوحة سابقا لـ 8 دول لشراء النفط الإيراني.

وسيؤدي تشديد العقوبات على إيران، إلى انكماش الاقتصاد بـ 7% هذا العام بناء على توقعات بتراجع نمو الناتج المحلي النفطي 35%، علما أن النفط يشكل 21% من إجمالي النشاط الاقتصادي.

موضوع يهمك قال رئيس جيه.اكس.تي.جي هولدنجز "JXTG HOLDINGS" عملاق النفط والمعادن في اليابان إنها دبرت إمدادات نفط من دول أخرى مثل... عملاق النفط الياباني يعوض خام إيران بإمدادات من السعودية طاقة

وتوقع التقرير تراجع إنتاج #النفط_الإيراني إلى 2.4 مليون برميل يوميا في المتوسط هذا العام من 3.6 مليون برميل يوميا العام الماضي.

كما تتوقع "أكسفورد إيكونوميكس" تراجع إنتاج النفط الإيراني لبقية هذا العام بشكل حاد لينخفض إلى 500 ألف برميل يوميا ولن ينعدم، كما تستهدف الولايات المتحدة، بسبب احتمالية لجوء بعض الدول لا سيما الصين وتركيا لوسائل تمنكها من الالتفاف على العقوبات عند شراء النفط الإيراني منها عقد الصفقات بغير الدولار والبيع من خلال شركات خاصة.

ويعاني الاقتصاد الإيراني من تراجع حاد للعملة المحلية التي فقدت أكثر من 60% من قيمتها إضافة إلى مستويات تضخم تتجاوز 50% ومعدل بطالة عند 12%.