أكسفورد إيكونوميكس: انكماش اقتصاد إيران 7% في 2019

أوضح تقرير حديث لشركة " oxford economics " أن التحديات التي سيواجهها #الاقتصاد_الإيراني مع تشديد #العقوبات_الأميركية ستتفاقم وستؤدي إلى انكماش يفوق التوقعات السابقة، ليبلغ 7% في 2019.

تحمل الآفاق المستقبلية للاقتصاد الإيراني تحديات بالجملة خاصة بعد وقف الولايات المتحدة الإعفاءات الممنوحة سابقا لثماني الدول لشراء النفط الإيراني.

سيؤدي تشديد العقوبات على #إيران ، إلى انكماش الاقتصاد بـ7% هذا العام بحسب تقرير أكسفورد إيكونوميكس، بناء على توقعات بتراجع نمو الناتج المحلي النفطي بـ35%، علما أن النفط يشكل 21% من إجمالي النشاط الاقتصادي.

حيث توقع التقرير تراجع إنتاج النفط الإيراني إلى 2.4 مليون برميل يوميا في المتوسط هذا العام من 3.6 مليون برميل يوميا العام الماضي.

كما تتوقع أكسفورد إيكونومنيكس تراجع إنتاج #النفط_الإيراني لبقية هذا العام بشكل حاد لينخفض إلى 500 ألف برميل يوميا، ولن ينعدم، كما تستهدف الولايات المتحدة، بسبب احتمالية لجوء بعض الدول لا سيما الصين وتركيا لوسائل تمكنها من الالتفاف على العقوبات عند شراء النفط الإيراني منها عقد الصفقات بغير الدولار والبيع من خلال شركات خاصة.

ويعاني الاقتصاد الإيراني من تراجع حاد للعملة المحلية التي فقدت أكثر من 60% من قيمتها، إضافة إلى مستويات تضخم تتجاوز 50% ومعدل بطالة عند 12%.