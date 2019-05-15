السعودية تدرس تمديد برنامج دعم القطاع الخاص

قال الرئيس التنفيذي لمكتب تحفيز القطاع الخاص في السعودية، نايف الرشيد، إن الحكومة تدرس تمديد برنامج #دعم_القطاع_الخاص البالغ قيمته 200 مليار ريال، لما بعد موعد انتهائه في 2021.

وأوضح الرشيد في لقاء مع بلومبيرغ أن البرنامج سيضخ 36 مليار ريال لدعم القطاع الخاص خلال العام الحالي، إضافة إلى 40 مليار ريال تم ضخها في 2018.

وأضاف أن البرنامج يركز على زيادة #الصادرات والاستثمار في التقنيات الجديدة، إضافة إلى مساعدة #الشركات_الصغيرة في التغلب على آثار الإصلاحات الاقتصادية.

وقال الرشيد إن البرنامج سيساهم في إضافة 150 مليار ريال إلى الناتج المحلي، وخلق 86 ألف وظيفة جيدة.