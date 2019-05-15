القصبي: الإقامة المميزة تحارب التستر الذي زادت نسبته 46%

أكد ماجد القصبي، وزير التجارة والاستثمار السعودي أن نظام الإقامة المميزة في #السعودية يهدف لتعزيز التنافسية وتمكين المملكة من استقطاب مستثمرين وكفاءات نوعية ويحد من التستر.

وأضاف القصبي أن نسبة التستر في المملكة زادت 46%، في الربع الأول، وهذا سيمكن بعض الإخوة غير السعوديين من ممارسة أعمالهم وفق الأنظمة الموجودة في المملكة وسيمكنهم من معاملتهم واستثماراتهم وشراء العقار السكني والتجاري و الصناعي، وبالتالي يكون واضحاً أمام المجتمع التجاري هذا المستثمر.

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ولفت إلى أن النظام الجديد سيحد من التستر ومن هذا الاقتصاد الخفي ويعيننا على بناء اقتصاد حقيقي واقعي وأيضا هذه ممارسة عالمية في كل أنحاء العالم.

وقال القصبي "المملكة تستهدف نوعية معينة من المستثمرين ونوعية معينة من حاملي #الإقامة_المميزة لتمكنهم لإضافة نوعية بما لا يزاحم أبناء وبنات الوطن السعوديين، وبالتالي يكون إضافة نوعية للبلد".

وكان مجلس الوزراء السعودي، قد أقر الثلاثاء، الموافقة على نظام الإقامة المميزة.