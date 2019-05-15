عجز ميزانية تركيا يتضاعف لـ 9 مليارات دولار بـ 4 أشهر

أظهرت بيانات من وزارة المالية التركية، يوم الأربعاء، تسجيل عجز 18.32 مليار ليرة (3.03 مليار دولار) في أبريل نيسان، بحسب "رويترز".

وتضمنت ميزانية أبريل/ نيسان عجزا أوليا، لا يشمل مدفوعات الفائدة، قدره 13.2 مليار ليرة.

وبلغ عجز الميزانية 54.5 مليار ليرة (9 مليارات دولار) في الأشهر الأربعة الأولى من العام، بحسب الأرقام، مقارنة مع 23.2 مليار ليرة في الفترة ذاتها من 2018.

ويعكس تضاعف قيمة العجز الأعباء الكبيرة التي يتحملها الاقتصاد التركي جراء تراجع قيمة العملة وغموض السياسات النقدية والمالية.

وتتوقع الحكومة أن يبلغ عجز الميزانية 80.6 مليار ليرة (13.3 مليار دولار) على مدار 2019 بأكمله.