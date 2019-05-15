بالتفصيل.. أهم ما يميز نظام الإقامة المميزة في السعودية

قال رئيس الأبحاث في الراجحي كابيتال مازن السديري في مقابلة مع "العربية" إن الهدف من #نظام_الإقامة_المميزة في المملكة يتفرع إلى 4 أمور أساسية:

1- محاربة #التستر_التجاري .

2- تقليص اقتصاد الظل بدرجة عالية والسماح للثروات الموجودة في المملكة بالمشاركة سواء في الاستثمار أو في الاستهلاك.

3- تشجيع الاستثمار.

4- وتحرير الأصول المجمدة.

وأوضح السديري أن نظام "الإقامة المميزة" يستهدف من يتمتع بالملاءة المالية، الوضع الصحي الجيد، السجل النظيف، والوضع التعليمي حيث إن هذا النظام يمنح المقيم والمستثمر حقوقا تشبه حقوق المواطن السعودي، وسيكون لهم مشاركة في نظام التأمينات وفي الخدمات الصحية والتعليمية.

بالمقابل سيكون لهم حرية الانتقال بين المؤسسات في القطاع الخاص.

ويرى السديري أن نظام "الإقامة المميزة" يشبه إلى حد كبير نظام الـ" #غرين_كارد " الأميركي ، حيث يهدف إلى جذب الأفراد إلى المملكة كمستثمرين أو كرأسمال بشري.

غير أن الفارق برأيه، أن حجم اقتصاد الظل في أميركا يقدر بنحو 10% من إجمالي الناتج المحلي بينما في الدول النامية يمثل ما بين 20 إلى 25% أي ما يقارب ضعف النسبة.

وكان مجلس الوزراء السعودي، الثلاثاء، قد قرر الموافقة على نظام الإقامة المميزة.

وجاء في نص القرار الصادر من مجلس الوزراء أنه "بعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( 148 / 41 ) وتاريخ 3 / 9 / 1440هـ، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم ( 8 ـ 44 / 40 / د ) وتاريخ 25 / 8 / 1440هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على نظام الإقامة المميزة . وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك".

ويأتي القرار في سياق تنفيذ إصلاحات لتنويع #الاقتصاد_السعودي .

وأقر مجلس الشورى، الأربعاء، نظام الإقامة المميزة الذي يلغي #نظام_الكفيل ويمنح المقيمين مزايا خاصة وحرية أكبر.

وينقسم مشروع "الإقامة المميزة" إلى قسمين: إقامة دائمة، وإقامة مؤقتة برسوم محددة تخول حاملها ممارسة الأعمال التجارية وفق ضوابط معينة.

ويمنح النظام الجديد للمقيم مزايا الإقامة مع أسرته واستصدار أذون زيارة للأقارب واستقدام العمالة وامتلاك العقار وامتلاك وسائل النقل.