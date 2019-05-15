وزارة العمل: "الإقامة المميزة" تحمي مهن السعوديين

قال المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية خالد أبا الخيل، إن قرار مجلس الوزراء بالموافقة على نظام الإقامة المميزة سيكون له عوائد للمملكة من بينها تعزيز التنافسية وجذب المستثمرين، والحد من التستر التجاري، بما لا يزاحم المواطنين والمواطنات على الفرص الوظيفية.

وأشار المتحدث الرسمي للوزارة في مداخلة مع نشرة الرابعة على قناة "العربية" إلى أن نظام الإقامة المميزة، سوف تنعكس آثاره الإيجابية على عدة نشاطات اقتصادية، مما يسهم في خلق فرص عمل جديدة للمواطنين والمواطنات.

ولفت إلى أن نظام الإقامة المميزة يواكب جهود الحكومة في القضاء على #التستر_التجاري الذي أفقد السعوديين الكثير من فرص العمل، كما سيسهم النظام في تعزيز بيئة سوق العمل وجاذبيته، ورفع تنافسيته، ودخول منشآت جديدة إلى السوق مما يزيد من حجم الوظائف للمواطنين والمواطنات.

وأكد أبا الخيل أن الوزارة ماضية في قرارات التوطين وقرارات قصر العمل في العديد من المهن والأنشطة والقطاعات على السعوديين والسعوديات، كما أن الوزارة مستمرة في برامج الشراكات الاستراتيجية التي انتهجتها مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة لتحفيز القطاع الخاص على التوطين وتوظيف المواطنين والمواطنات في مختلف المهن والتخصصات.

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حظر مهن السعوديين

وكانت مصادر مطلعة في وزراة العمل السعودية قالت لـ "العربية.نت"، إن نظام الإقامة المميزة الذي أقره مجلس الوراء أمس الثلاثاء لن يؤثر على وظائف السعوديين.

وذكرت المصادر أن نظام الإقامة المميزة يحظر على المستفيد منها العمل في المهن المقصورة على السعوديين.

يستهدف قرار الموافقة على نظام الإقامة المميزة تنفيذ إصلاحات لتنويع الاقتصاد السعودي، الذي يلغي نظام الكفيل ويمنح المقيمين مزايا خاصة وحرية أكبر.

نظام الإقامة المميزة ينقسم إلى قسمين إقامة دائمة، وإقامة مؤقتة برسوم محددة تخول حاملها ممارسة الأعمال التجارية، وفق ضوابط معينة.

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موضوع يهمك بخطى متسارعة تتجه السعودية إلى إلغاء نظام الكفيل ضمن نظام "الإقامة المميزة" الذي أقره مجلس الشورى الأربعاء.ويمنح نظام... السعودية.. أول "إقامة مميزة" تلغي نظام الكفيل كلياً اقتصاد

كما يمنح المقيم مزايا منها الإقامة مع أسرته واستصدار زيارة للأقارب واستقدام العمالة وامتلاك العقار وامتلاك وسائل النقل وغير ذلك، ويتضمن النظام دفع رسوم خاصة تحددها اللائحة التنفيذية.

يأتي نظام "الإقامة المميزة" ليتماشى مع ما كان قد أعلنه ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، عن مشروع البطاقة الخضراء "جرين كارد"، خلال مقابلة خاصة على قناة "العربية" في عام 2016.

وأكد ولي العهد السعودي أن مشروع البطاقة الخضراء " #جرين_كارد"، سيمكن العرب والمسلمين من العيش طويلاً في المملكة، وأنه سيكون رافداً من روافد الاستثمار في المملكة، وأنه سيطبق خلال الخمس سنوات المقبلة.

#الإقامة_المميزة تعتبر من أدوات جذب الاستثمارات وتعزيز الإيرادات العامة ومعالجة مشكلات اقتصادية مؤثرة كالتستر وتهريب الأموال خارج البلاد.

كما يعزز من بقاء الأموال في السعودية عبر الحد من #التحويلات.

وبلغت تحويلات غير السعوديين للخارج العام 2018 ما يقرب من 136 مليار ريال، وتحتل المملكة المرتبة الثانية عالمياً في حجم الحوالات المالية بعد الولايات المتحدة الأميركية وهذه الحوالات لا علاقة لها بالأجور والرواتب بل باستثمارات متستر عليها تعتبر فاقداً للاقتصاد.