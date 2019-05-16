البطالة في فرنسا عند أدنى مستوياتها منذ 10 سنوات

انخفضت البطالة في فرنسا إلى أدنى معدل لها خلال عشر سنوات، بحسب ما أكدته وكالة الإحصاءات الوطنية، الخميس، ما يعطي الرئيس إيمانويل ماكرون الذي يتعرّض لانتقادات زخماً جديداً.

وانخفض معدل البطالة إلى 8,7% في الربع الأول من العام، أي بنسبة 0,1% عن الفترة نفسها العام الماضي، ليصل إلى أدنى مستوى لها منذ عام 2009، بحسب المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية.

وجعل ماكرون الوسطي والمؤيد لقطاع الأعمال من خفض معدل البطالة أولويته على الصعيد المحلي. وانخفضت نسبة البطالة تدريجياً ولكن بشكل ملحوظ منذ توليه منصبه في مايو 2017 عندما كانت تبلغ 9,7%.

وعانت فرنسا لعقود من بطالة مزمنة، ولا يزال معدّل العاطلين عن العمل فيها أعلى من ألمانيا وبريطانيا، القوتين الاقتصاديتين الأخريين في أوروبا.

ووصل معدّل البطالة في ألمانيا إلى أدنى مستوياته منذ توحيد البلاد عام 1990 في أبريل، عند 4,9% فقط من القوى العاملة.

وفي بريطانيا، بلغ معدل البطالة 3,8%، أدنى مستوى له منذ 45 عاماً، وذلك على الرغم من الاضطراب الاقتصادي الذي نجم عن #البريكست.