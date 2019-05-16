مطالبة ماي بالرحيل تهبط بالإسترليني دون 1.28 دولار

تراجع #الجنيه_الإسترليني عن مستوى 1.28 دولار أثناء التعاملات اليوم الخميس، بينما تواجه رئيسة الوزراء البريطانية #تيريزا_ماي تحديات في الاحتفاظ بمنصبها وتمرير اتفاقها للخروج من الاتحاد الأوروبي.



وتتضرر العملة البريطانية أيضا من أجواء تفادي المخاطرة وسط تهديد بأن التوترات بشأن الرسوم الجمركية المتبادلة بين الصين والولايات المتحدة قد تتحول إلى حرب تجارية شاملة.



وهبط الإسترليني 0.4% أمام العملة الأميركية إلى 1.2794 دولار وهو أدنى مستوى له في ثلاثة أشهر، بينما انخفض 0.2% مقابل اليورو إلى 87.40 بنس وهو أقل مستوى منذ التاسع عشر من فبراير شباط.