أدنى مستوى للاستثمار الأجنبي بالأسواق الناشئة بـ20 عاما

قال معهد التمويل الدولي إن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الأسواق الناشئة هبطت إلى أدنى مستوى في 20 عاما، ولا تلوح في الأفق فرصة تذكر للتحسن بينما تستمر #الحرب_التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

وتسببت التوترات المتصاعدة بين أكبر اقتصادين في العالم في خروج رؤوس أموال من دول #الأسواق_الناشئة في الأسابيع القليلة الماضية، بينما قلصت بضعة بنوك كبيرة انكشافها على أصول شتى.

وقال روبن بروكس كبير الخبراء الاقتصاديين بالمعهد لرويترز إن من الطبيعي أن ينتقل تأثير #التوترات_التجارية ليشمل الاستثمار الأجنبي المباشر.

موضوع يهمك أكد إبراهيم العمر، محافظ الهيئة العامة للاستثمار أن عدد تراخيص #الاستثمار_الأجنبية في #السعودية ارتفع بنسبة 70% خلال... شركات بريطانية وصينية تقود الاستثمار الأجنبي في السعودي اقتصاد





وأضاف قائلا "الانخفاض في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر تظهر اتجاها نحو تقليص للعولمة".

وقال المعهد في تقرير إن مقياسه للاستثمار الأجنبي المباشر "الحقيقي"، الذي يستثني الأرباح المعاد استثمارها، هبط إلى أدنى مستوى في 20 عاما بما في ذلك الأسواق الناشئة والمبتدئة.

وأضاف أنه بالقياس إلى حجم اقتصاداتها، فإن دولا غنية بالموارد مثل البرازيل وتشيلي وكولومبيا هي أكبر مستقبل لمثل هذا الاستثمار الأجنبي المباشر، في حين تحصل الصين على القليل جداً.