الصين: الأثر الاقتصادي للتوترات التجارية قابل للسيطرة

قالت الهيئة الحكومية المعنية بالتخطيط في #الصين اليوم الجمعة، إن #النزاعات_التجارية مع الولايات المتحدة كان لها بعض الأثر على اقتصاد بكين، لكن الأثر "قابل للسيطرة" وإنه سيجري اتخاذ تدابير مضادة حين تقتضي الضرورة "لإبقاء العمليات الاقتصادية ضمن نطاق مقبول".

وجاء التقييم الصادر عن اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح خلال مؤتمر صحافي عُقد في بكين.

وأعلنت الصين عن نمو ضعيف مفاجئ في مبيعات التجزئة والناتج الصناعي في أبريل يوم الأربعاء، مما يعزز الضغوط على بكين لتطبيق المزيد من الحوافز مع #تصاعد_الحرب_التجارية مع الولايات المتحدة.