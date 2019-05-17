رئيس سويسرا: ترمب منفتح على محادثات للتجارة الحرة

قال الرئيس السويسري أولي ماورر للصحافيين في واشنطن بعد أول زيارة يقوم بها رئيس سويسري إلى البيت الأبيض، إن الرئيس الأميركي دونالد ترمب حريص على إحراز تقدم في #محادثات_مع_سويسرا بشأن اتفاق تجارة حرة.

ووصف ماورر الاجتماع مع ترمب بأنه بناء، وقال إن الرئيس الأميركي "إيجابي" بشأن العمل على #اتفاق_تجارة_حرة ، لكنه يرغب في الانتهاء منه "بوتيرة أسرع بالمقارنة مع الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي". وأضاف أنه لم تتم مناقشة تفاصيل محددة.

وقال ماورر للصحافيين بعد الاجتماع "إنه يعتقد أنه يتعين علينا تسريع المسألة".

وتعكف الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على تدشين #مفاوضات_تجارية لكن العملية استغرقت وقتا أطول من المتوقع.

وقال ماورر إن سويسرا، سابع أكبر مستثمر أجنبي في الولايات المتحدة باستثمارات بقيمة 309 مليارات دولار، حريصة على توسعة العلاقات الاقتصادية مع الولايات المتحدة. ويشغل ماورر منصب وزير المالية أيضا.

وبلغ إجمالي حجم التجارة الثنائية بين سويسرا والولايات المتحدة في السلع والخدمات 122 مليار دولار في 2017 وفقا لبيانات من مكتب الممثل التجاري الأميركي.

وكان من المقرر أن يجتمع ماورر وترامب في المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس في #سويسرا في يناير، لكن ترمب لغى زيارته بسبب إغلاق الحكومة الأميركية.

وقال ماورر "حقيقة أن سويسرا -الرئيس السويسري- دُعيت إلى البيت الأبيض للمرة الأولى تؤكد أن لدينا علاقات طيبة...وأن هناك رغبة في تعميقها".

وتابع "تلك خطوة مهمة أنا مقتنع أنه ستليها خطوات أخرى".