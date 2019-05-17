معدل البطالة في أميركا قرب أدنى مستوياته في 50 عاماً

انخفض عدد الأميركيين المتقدمين بطلبات للحصول على #إعانة_البطالة في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي أكثر من المتوقع، مما يشير إلى استمرار قوة #سوق_العمل التي من شأنها أن تدعم الاقتصاد، حيث يبلغ #معدل_البطالة 3.6%، قرب أدنى مستوياته في 50 عاما.

وقالت وزارة العمل الأميركية إن الطلبات الجديدة للحصول على إعانة البطالة الحكومية انخفضت 16 ألف طلب إلى مستوى معدل في ضوء العوامل الموسمية بلغ 212 ألفا في الأسبوع المنتهي في 11 مايو. ولم يجر تعديل بيانات الأسبوع السابق.

وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا انخفاض عدد الطلبات إلى 220 ألفا في الأسبوع الماضي.

وارتفع المتوسط المتحرك لأربعة أسابيع، الذي يُعد مؤشرا أدق لسوق العمل لأنه يستبعد التقلبات الأسبوعية، بمقدار 4750 طلبا إلى 225 ألف طلب في الأسبوع الماضي.