الرسوم الأميركية ستكلف ألمانيا 6.7 مليار دولار

قال المدير التنفيذي لغرفة التجارة والصناعة الألمانية (دي.آي.إتش.كيه) إنه في حال فرضت #الولايات_المتحدة رسوما جمركية إضافية بنسبة 25 في المئة على واردات السيارات ومكوناتها، فإن ذلك قد يكلف الاقتصاد الألماني ستة مليارات يورو (6.71 مليار دولار) سنويا.

وقال مارتن فانسليبن المدير التنفيذي للغرفة في بيان "لكن هذا (القرار) لن يؤثر فقط على المُصنعين الألمان في نهاية المطاف، وإنما أيضا على المستهلكين في الولايات المتحدة".

وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب أنه سيرجئ لنحو ستة أشهر قرارا بشأن فرض رسوم جمركية إضافية على واردات قطاع السيارات، فيما تواصل الولايات المتحدة مفاوضات مع شركائها التجاريين، خصوصا الاتحاد الأوروبي واليابان.