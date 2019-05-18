ترمب يرفض مجدداً تقديم بياناته الضريبية للكونغرس

رفض وزير الخزانة الأميركي، ستيفن منوتشين، مجددا تسليم البيانات الضريبية للرئيس دونالد #ترمب إلى الديمقراطيين رغم طلباتهم المتكررة، مدشنا بذلك معركة قضائية طويلة.

وقال وزير الخزانة في رسالة يوضح فيها أسباب رفضه وجهها إلى #مجلس_النواب_الأميركي الذي يتمتع بصلاحيات واسعة للتحقيق، إن طلب الديمقراطيين يفتقد إلى "هدف شرعي".

وتتواجه إدارة ترمب مع الديمقراطيين الذين يهيمنون على اللجنة المكلفة بقضايا الضرائب في مجلس النواب، منذ أسابيع بشأن هذه المسألة. وسيلجأ الديمقراطيون على الأرجح إلى المحاكم.

وترمب هو أول رئيس أميركي بعد ريتشارد نيكسون يرفض كشف وضعه الضريبي. وهو يؤكد أنه يخضع لرقابة ضريبية.

وطلب رئيس اللجنة الديمقراطي، ريتشارد نيل، في الثالث من نيسان/أبريل البيانات الضريبية الستة الأخيرة (2013-2018) لترمب، مؤكدا أن اللجنة تحتاج إليها لمعرفة ما إذا كانت القوانين المتعلقة بالرقابة الضريبية للرؤساء الأميركيين ملائمة.

ويشتبه وزير الخزانة بأنهم يريدون نشرها لذلك اقترح عليهم معلومات إضافية "حول عملية المراقبة الضريبية الإلزامية"، وهذا ما رفضه الديمقراطيون، كما قال ستيفن منوتشين.

وفي إطار تحقيقاتهم حول الضرائب والتدخل الروسي والشبهات بعرقلة عمل القضاء، يستبعد الديمقراطيون الذين يشكلون أغلبية في مجلس النواب، حتى الآن إمكانية بدء إجراءات لعزل الرئيس، لكنهم يجرون العديد من التحقيقات ضد ترمب.