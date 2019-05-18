كيف تنظر المكسيك لحرب التجارة الأميركية الصينية؟

قال خسيوس سيادي، نائب وزير الخارجية المكسيكي، إن العلاقات المتوترة بين #الولايات_المتحدة و #الصين تساعد على إدارك الولايات المتحدة أهمية وجود كتلة تجارية لدول أميركا الشمالية.

وأبرمت الولايات المتحدة اتفاقيات لإلغاء #التعريفات_الجمركية على واردات الصلب والألمنيوم من كندا و #المكسيك وذلك حسبما أعلنت حكومات الدول الثلاث لتزيل بذلك عقبة رئيسية أمام الحصول على الموافقة البرلمانية لاتفاقية تجارية جديدة لدول أميركا الشمالية.

وقال سيادي إن الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين تساعد على إقامة شراكة قوية بين الدول الثلاث.

وقال لرويترز في اتصال هاتفي "هناك مناخ عام تواجه فيه الولايات المتحدة علاقة صعبة على المدى الطويل مع الصين، وهي تدرك أن اقتصاد الولايات المتحدة الكبير لابد أن تصاحبه منطقة اقتصادية كبيرة في أميركا الشمالية".

وساعد سيادي على قيادة المفاوضات العام الماضي لإبرام الاتفاق الجديد بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، بعد أن أصر الرئيس دونالد #ترمب على تجديد اتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية (نافتا).

وتحدثت الصين بنبرة أكثر عدوانية في #الحرب_التجارية، مشيرة إلى أن استئناف المحادثات بين أكبر اقتصادين في العالم لن يكون مجديا إذا لم تغير واشنطن نهجها.

وجاء هذا في ختام أسبوع كشفت فيه #بكين النقاب عن رسوم انتقامية جديدة وتوجيه الولايات المتحدة ضربة ضد شركة #هواوي تكنولوجيز أحد أكبر وأنجح الشركات الصينية.

وقال سيادي إن مثل هذا الخلاف جعل أميركا الشمالية تبدو أكثر جاذبية.