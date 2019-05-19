ساما توقف العمل بنظام التقسيط.. ولائحة جديدة في 90 يوما

أعلنت "ساما" ووزارة التجارة والاستثمار السعودية، إيقاف العمل بنظام البيع بالتقسيط، مع استمرار الشركات والمؤسسات المرخص لها بالبيع بالتقسيط حتى انتهاء تاريخ سريان الترخيص.

وأشار البيان إلى أن " #ساما " ستعمل على تنظيم أحكام مزاولة الشخص ذي الصفة الطبيعية أو المعنوية تمويل سلع منشآته أو خدماته لزبائنه، على أن يتم الانتهاء من إعداد تلك الأحكام خلال 90 يوماً.

يذكر أن العقوبات التي نص عليها نظام مراقبة شركات التمويل تصل إلى غرامة مالية لا تزيد على نصف مليون ريال، وبالسجن مدة لا تتجاوز سنتين، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وأشار البيان إلى أن القرار يهدف إلى تنظيم ممارسة الأنشطة التمويلية في المملكة، وتنظيم سلوك الإقراض العادل والمسؤول، والحد من التعاملات الخاطئة وغير العادلة وحماية المستهلكين.