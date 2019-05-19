غرفة الرياض تحذر من مخاطر الاستثمار في تركيا

حذر رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض، رئيس مجموعة شركات عجلان وإخوانه، عجلان العجلان، المواطنين السعوديين من الاستثمار في تركيا لما فيها من مخاطر استثمارية وأمنية في الوقت الحالي.

وقال العجلان في تغريدات على حسابه في "تويتر" اليوم الأحد، إن "المستثمرين السعوديين في تركيا مهددين بخسائر كبيرة بعد التضييق عليهم وتعطيل مصالحهم والضغط عليهم إلى حد الابتزاز في بعض الحالات من قبل جهات متنفذة ومدعومة هناك، ونحن في #غرفة_الرياض نحذر من الاستثمار في تركيا في الوقت الحالي".

ما يتعرض له السعوديين في تركيا كمستثمرين وسياح سيفقد الثقة بالاستثمار والسياحة التركية لسنوات طويلة قادمة، واليوم المستثمر والسائح السعودي مرحب به في كثير من الدول الشقيقة والصديقة واستقبلنا كثير من الوفود الاجنبية التي زارت غرفة الرياض ولمسنا مدى حرصهم على استقطاب السعوديين . — عجلان العجلان (@ajlnalajlan) May 19, 2019

وأضاف العجلان أن "المؤسف أن السائح السعودي يعاني في #تركيا من تزايد المضايقات الأمنية وحالات النصب والاحتيال، كما يحصل حاليا مع ملاك العقارات السعوديين هناك حيث وصل الحال إلى درجة منعهم من دخول مساكنهم وعدم إعطائهم سند التمليك وهذه المضايقات تتكرر بشكل دائم دون تحرك حقيقي من الجهات المختصة هناك".

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واعتبر رئيس غرفة الرياض، أن "ما يتعرض له السعوديون في تركيا كمستثمرين وسياح سيفقد الثقة بالاستثمار والسياحة التركية لسنوات طويلة قادمة، واليوم المستثمر والسائح السعودي مرحب به في كثير من الدول الشقيقة والصديقة واستقبلنا كثيرا من الوفود الأجنبية التي زارت غرفة الرياض ولمسنا مدى حرصهم على استقطاب السعوديين".

وكانت السفارة السعودية في تركيا، حثت المواطنين السعوديين المستثمرين في تركيا ولمن لديهم مشاكل مع أصحاب العقار أو الراغبين في الاستثمار على التواصل مع السفارة أولاً لمعرفة الإجراءات القانونية الواجب اتباعها ولمعرفة مصداقية الشركات العاملة في مجال العقار.

ونشرت السفارة السعودية في تركيا، الجمعة الماضية تحذيراً للمواطنين السعوديين مؤكدة ورود الكثير من شكاوى المواطنين المستثمرين والملاك، للسفارة حول المشاكل التي تواجههم في مجال العقار في تركيا، مثل عدم حصولهم على سند التمليك أو الحصول على سندات تمليك مقيدة برهن عقاري، بالإضافة إلى منعهم من دخول مساكنهم رغم تسديد كامل قيمة العقار وتهديدهم من قبل الشركات المقاولة.

وأوصت السفارة في أنقرة والقنصلية السعودية في اسطنبول المواطنين السعوديين ممن لديهم مشاكل مع أصحاب العقار أو الراغبين في الاستثمار بالتواصل أولاً مع #السفارة_السعودية لمعرفة الإجراءات القانونية الواجب اتباعها، ولمعرفة مصداقية الشركات العاملة في هذا المجال.