معدلات البطالة في دبي بين الأدنى عالمياً بهذه النسبة

كشفت نتائج مسح القوى العاملة في #دبي عن ارتفاع عدد المشتغلين في الإمارة إلى 2.242 مليون شخص في العام 2018 بنمو 7%، مقابل 2.077 مليون في 2017، و19% مقارنة بـ 1.873 مليون في 2016.

وأعلن مركز دبي للإحصاء أن معدل البطالة في #إمارة_دبي بلغ 0.5% في العام 2018، وبلغ معدل المشاركة الاقتصادية المنقح/ الصافي 83.2% من إجمالي السكان ممن هم في سن العمل، وذلك حسب تقرير نتائج مسح القوى العاملة لعام 2018، الذي أصدره المركزـ بحسب صحيفة "الخليج" الإماراتية.

وطرأ ارتفاع على #معدل_البطالة لدى الإماراتيين المقيمين إقامة معتادة في إمارة دبي، من 2.9% في عام 2016 إلى 3.4% في عام 2017، ووصل إلى 4.0% في عام 2018، وبالنظر إلى مستويات البطالة بين الإماراتيين الذكور فقد ارتفعت بشكل طفيف وبلغت 2.0% في عام 2016 إلى 2.6% في عام 2017، وحافظت على هذا المستوى في عام 2018، حيث بلغت 2.7%.