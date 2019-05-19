هكذا حول شاب في الـ20 من عمره ألف دولار الى 3.7 مليون

كشف شاب أميركي يبلغ من العمر 20 عاماً فقط ويمتلك ملايين الدولارات السر وراء ثرائه السريع والكبير، زاعماً أنه استطاع تحويل ألف دولار أميركي فقط إلى 3.7 مليون دولار، وهي التي حولته إلى واحد من المليونيرات الشباب القليلون في العالم اليوم.

وكشف إريك فينمان في مقابلة تلفزيونية تابعتها "العربية نت" ونشرت مضمونها مواقع وصحف غربية أن جدته أهدته قبل سنوات ألف دولار فاستثمرها بدلاً من أن ينفقها على الألعاب والرحلات، وهو ما جعله اليوم يمتلك أكثر من 3.7 مليون دولار، أما مجال الاستثمار فكان العملات الرقمية وبالتحديد " #بيتكوين".

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ويقول فينمان إنه كان يبلغ من العمر 12 عاماً عندما اشترى #العملة_الإلكترونية العالمية "بيتكوين" مقابل 12 دولاراً للعملة الواحدة، لكن ثروته سرعان ما تضخمت خلال العامين الماضيين، وبات اليوم أحد المليونيرات الشباب في العالم إذ يمتلك حالياً أكثر من 3.7 مليون دولار.

وكانت "بيتكوين" قد سجلت سعراً قياسياً في أواخر العام 2017 عندما بلغت مستوى 20 ألف دولار للعملة الواحدة، لكنها عادت إلى مسار الانخفاض طوال العام الماضي، وعادت خلال شهر مايو الحالي لتسجيل مكاسب قياسية وسريعة إذ سجلت ارتفاعاً بنسبة وصلت إلى 50% وتجاوز سعرها مستوى السبعة آلاف دولار.

وبحسب تصريح أدلى به فينمان لموقع "ماركت ووتش" المتخصص بأخبار المال والأعمال والاقتصاد و #أسواق_الأسهم والعملات فإن "عملة بيتكوين وغيرها من العملات الإلكترونية تقدم فرصة ذهبية يومية لكل الناس"، وأضاف: "إذا لم تأخذ هذه الفرص الذهبية وتصبح مليونيرا فهذا سوف يكون خطأك".

ويقول تقرير إخباري أميركي إن فينمان لا يزال غير متأكد من الأرباح التي حققها بسبب أن بيتكوين لا تزال تسجل ارتفاعات متوالية، كما يشير التقرير إلى أن فينمان لا يزال لم يحتفل بعيد ميلاده العشرين، أي أنه لم يبلغ العشرين عاماً حتى الآن.

ولكن على الرغم من كل هذه الأرباح التي حققها الشاب فينمان إلا أنه يؤكد بأن "سوق العملات الإلكترونية لا يزال يعاني الكثير من المشكلات التي تحتاج إلى حل".

كما يرى فينمان أن العملات الإلكترونية "مهددة بالموت في حال لم يتم التغلب على عدد من المشكلات التي تواجهها"، مؤكداً أن من أبرز هذه المشكلات وأهمها الرسوم المرتفعة على عمليات التحويل، والوقت الطويل الذي يستغرقها إرسال هذه العملات وتحويلها وتداولها.