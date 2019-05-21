الإمارات تطلق نظام الاقامة الدائمة "البطاقة الذهبية".. وهذه الشروط

أطلق #الشيخ_محمد_بن_راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس الوزراء #حاكم_دبي اليوم نظام الإقامة الدائمة "البطاقة الذهبية" في دولة الإمارات.

قال في تغريدة على "تويتر": "إنها إقامة دائمة للمستثمرين، وللكفاءات الاستثنائية في مجالات الطب والهندسة والعلوم وكافة الفنون".

وأشار إلى أن "الدفعة الأولى من مستحقي الإقامة الدائمة "البطاقة الذهبية" 6800 مستثمر تبلغ إجمالي استثماراتهم 100 مليار درهم".

وغرد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم قائلا: "سيتم منح الإقامة الدائمة (البطاقة الذهبية) للمتميزين وللمواهب الاستثنائية ولكل من يساهم بإيجابية في قصة نجاح دولة الإمارات... نريدهم شركاء دائمين معنا في مسيرتنا وجميع المقيمين في دولة الإمارات هم إخوة لنا وجزء من أسرتنا الكبيرة في دولة الإمارات".

واعتمد #مجلس_الوزراء_الإماراتي في نوفمبر الماضي قراراً يمنح تأشيرات طويلة الأمد لمدة 5 سنوات أو 10 سنوات، وفق ضوابط تستهدف منح هذا النوع من #تأشيرات #الإقامة طويلة الأمد للمستثمرين الكبار والطلاب المتفوقين والباحثين المميزين.

وتتلخص بنود القرار الصادر بدولة الإمارات:

- تأشيرة إقامة متجددة لمدة 10 سنوات لكل #مستثمر بقيمة لا تقل عن 10 ملايين درهم (2.7 مليون دولار).

- تأشيرة إقامة لمدة 5 سنوات للمستثمر العقاري بقيمة 5 ملايين درهم (1.3 مليون دولار).

- تأشيرة إقامة لمدة 5 سنوات لرواد الأعمال بمشاريع بقيمة 500 ألف درهم (136 ألف دولار).

- تأشيرة إقامة لمدة 5 سنوات للطلاب وأسرهم من المتفوقين بالثانوية العامة و #الجامعات داخل الإمارات وخارجها بدرجة امتياز.

- تأشيرة إقامة لمدة 10 سنوات لأصحاب المواهب التخصصية والباحثين في مجالات العلوم والمعرفة من أطباء ومتخصصين وعلماء ومخترعين ومبدعين في مجال الثقافة والفن.