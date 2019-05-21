السعودية.. تراجع التضخم للشهر الرابع على التوالي بأبريل

تراجع الرقم القياسي لأسعار المستهلكين في السعودية للشهر الرابع على التوالي في أبريل، لينكمش معدل #التضخم بـ1.9% مقارنة بالشهر المماثل من العام الماضي.

وعلى أساس شهري، استقر معدل التضخم عند المستوى المسجل في مارس الماضي، ما يشير إلى انحسار تأثير تطبيق #ضريبة_القيمة_المضافة على الأسعار.

وكانت #السعودية التزمت بتطبيق أدنى معدلات ضريبة القيمة المضافة في العالم بنسبة 5% بدءاً من ‏‏يناير 2018، حيث تتولى الهيئة العامة للزكاة والدخل مسؤولية إدارتها وتطبيقها، بالتعاون مع كافة الجهات المعنية بما في ذلك مصلحة الجمارك، فيما تفرض ضريبة ‏القيمة المضافة في كل مرحلة من مراحل سلسلة التوريد، ابتداء من الإنتاج مروراً بالتوزيع وحتى مرحلة ‏البيع النهائي للسلعة أو الخدمة.‏

وتخضع عمليات البيع والشراء الإلكترونية لضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% على أن تقوم الجمارك بتحصيلها عند دخول السلع إلى المملكة عبر المنافذ الحدودية.