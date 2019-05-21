السعودية.. تراجع التضخم للشهر الرابع على التوالي بأبريل

تراجع الرقم القياسي لأسعار المستهلكين في السعودية للشهر الرابع على التوالي في أبريل، لينكمش معدل #التضخم بـ1.9% مقارنة بالشهر المماثل من العام الماضي.
وعلى أساس شهري، استقر معدل التضخم عند المستوى المسجل في مارس الماضي، ما يشير إلى انحسار تأثير تطبيق #ضريبة_القيمة_المضافة على الأسعار.
وكانت #السعودية التزمت بتطبيق أدنى معدلات ضريبة القيمة المضافة في العالم بنسبة 5% بدءاً من يناير 2018، حيث تتولى الهيئة العامة للزكاة والدخل مسؤولية إدارتها وتطبيقها، بالتعاون مع كافة الجهات المعنية بما في ذلك مصلحة الجمارك، فيما تفرض ضريبة القيمة المضافة في كل مرحلة من مراحل سلسلة التوريد، ابتداء من الإنتاج مروراً بالتوزيع وحتى مرحلة البيع النهائي للسلعة أو الخدمة.
وتخضع عمليات البيع والشراء الإلكترونية لضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% على أن تقوم الجمارك بتحصيلها عند دخول السلع إلى المملكة عبر المنافذ الحدودية.