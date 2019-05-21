ماذا بعد مرور عام على حرب التجارة بين واشنطن وكين؟

بعد مرو عام على #الحرب_التجارية بين بكين وواشنطن، تكثر التطورات بين الفعل ورد الفعل بين البلدين والتأثيرات على #الأسواق_العالمية.

وخلال جولات النزاع، لا ينفك الرئيس الأميركي دونالد #ترمب باستخدام أوراقه الضاغطة على الصين، وآخر أسلحته: تغريدات صاروخية على تويتر!

ليقلب معها الموازين رأسا على عقب، في كل مرة يغرد فيها على صفحته الرسمية على "Twitter".

وإذ تارةً يشيد بالرسوم الجمركية على الصادرات الصينية، ويتباهى بقوة الموقف الأميركي بالمفاوضات قائلا: " في عام واحد، أعادت الرسوم الجمركية بناء صناعة الصلب لدينا.. إنها مزدهرة اليوم! لقد فرضنا تعريفة بنسبة 25% على واردات الصلب بما في ذلك الصلب الصيني ولدينا الآن صناعة كبيرة ومتنامية".

ويتابع في تغريدة أخرى:" نحن الآن اقتصاد أكبر بكثير من الصين، وزاد حجمنا بشكل كبير منذ انتخابات 2016 الرائعة. نحن "البنك" الذي يريد الجميع مداهمته والاستفادة منه. لا أكثر! "

وتارة أخرى، يرى أن إمكانية التوصل إلى اتفاق ينهي النزاع لا تزال ممكنة.

ليتراجع عن قوله مجددا ويأخذ نبرة أكثر صرامة مغرداً: لن نقبل سوى بـ"صفقة جيدة" أو لا شيء على الإطلاق!

وبين تغريدة وأخرى، تتهاوى الأسواق في دوامة التصريحات لتتنفس الصعداء حيناً وتهوي حينا آخر.

فعلى ماذا سترسو سفينة الشد والجذب هذه؟