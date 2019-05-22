المركزي المصري: 18.9 مليار دولار التزامات وديون في 2019

كشفت بيانات من البنك المركزي المصري ارتفاع إجمالي الدين العام المحلي بأكثر من 20% على أساس سنوي ليتجاوز 4.1 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر. كما قفز الدين الخارجي بنسبة 16.6% إلى حوالي 96.6 مليار دولار.

وتواجه مصر جدول سداد ديون خارجية صعبا للعامين المقبلين، وهي تحاول توسيع قاعدة مستثمريها وتمديد آجال استحقاق ديونها والاقتراض بفائدة أقل.

وارتفعت تقديرات البنك المركزي لخدمة الدين متوسط وطويل الأجل خلال 2019 إلى 16.9 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضي مقابل 14.7 مليار دولار في تقديراته السابقة بنهاية يونيو 2018، وذلك بخلاف 2.08 مليار دولار ديون قصيرة الأجل منتظر سدادها في الشهور التسعة الأولى من العام.

ومؤخرا اختتمت بعثة صندوق النقد الدولي المراجعة الخامسة والأخيرة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي التي سيتبعها صرف الدفعة الأخيرة من قرض الصندوق بقيمة ملياري دولار ضمن برنامج قرض بـ12 مليار دولار.