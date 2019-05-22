تركيا تخفض الرسوم على سلع أميركية بعد خطوة مماثلة

أفادت الصحيفة الرسمية في تركيا، اليوم الأربعاء، أن أنقرة خفضت الرسوم الجمركية على بعض الواردات من أميركا، تجاوباً مع خطوة أميركية مماثلة بخفض الرسوم على واردات الصلب التركي إلى النصف.

وكانت الولايات المتتحدة زادت الرسوم الجمركية على واردات الصلب والألمنيوم التركية إلى مثليها في أغسطس الماضي، في ظل خلاف دبلوماسي بين البلدين العضوين في حلف شمال الأطلسي، في خطوة سرعت تراجع الليرة. وردت تركيا بزيادة الرسوم الجمركية على واردات السيارات والخمور والتبغ الأميركية إلى مثليها أيضاً.

وكتبت وزيرة التجارة روهصار بكجان على "تويتر": "قررنا خفض الرسوم على 22 منتجاً أميركياً بمقدار النصف".

وأضافت: "بموجب هذا القرار تُخفض الرسوم الجمركية على السلع سابقة الذكر الواردة من الولايات المتحدة من 521.2 مليون دولار إلى 260.6 مليون".

وكان قرار البيت الأبيض الأسبوع الماضي بخفض الرسوم الجمركية إلى النصف تطوراً إيجابياً نادراً بين أنقرة وواشنطن، لكن الإدارة الأميركية أنهت اتفاق المعاملة التجارية التفضيلية لتركيا في خطوة قالت أنقرة إنها تتنافى مع أهداف التجارة.

وقالت بكجان إن تركيا ستواصل العمل لرفع حجم التجارة مع الولايات المتحدة إلى 75 مليار دولار.