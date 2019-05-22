مغامرات "ماي" مستمرة وضغوط متصاعدة للتخلي عن صفقة بريكست

تتصاعد الضغوط التي تواجه رئيسة الوزراء، تيريزا ماي، للتخلي عن #صفقة_خروج_بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وتقديم استقالتها خلال أيام، وفقًا لأشخاص مطلعين لوكالة بلومبرغ.

ويأتي ذلك بعد أن راهنت ماي على تمرير صفقتها عندما تخضع للتصويت الرابع في الأسبوع الأول من يونيو - الشرط الأساسي لإتاحة المجال أمام البرلمان للتصويت على إجراء استفتاء ثان حول #البركسيت.



وأوضحت ماي أيضا أن حكومتها ستسمح أيضا للبرلمان بأن يقرر ما إذا كان يريد البقاء مؤقتا ضمن #الاتحاد_الجمركي مع الاتحاد الأوروبي.

موضوع يهمك عرضت رئيسة الوزراء البريطانية #تيريزا_ماي اليوم الثلاثاء على البرلمان تصويتا لإجراء استفتاء جديد بشأن اتفاق الخروج... ماي تعرض تصويتاً لاستفتاء جديد بشأن "بريكست" اقتصاد

ورفض النواب البريطانيون ثلاث مرّات الاتفاق الذي أبرمته ماي مع الاتحاد الأوروبي، ما أدى إلى تأجيل موعد انسحاب بريطانيا من التاسع والعشرين من مارس إلى الثاني عشر من إبريل ومن ثم إلى الحادي والثلاثين من أكتوبر.

وقد تعهدت ماي بتحديد جدول زمني لانتخاب من سيخلفها بعد التصويت على البركست، لكن يبقى أن نرى ما إذا ستبقى في منصبها حتى ذلك الحين.